安特托昆博缺阵 公鹿照赢老鹰东区决赛听牌

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（法新社密尔瓦基1日电） NBA公鹿主将安特托昆博因伤缺阵，但靠中锋罗培兹禁区逞威，先发5分有4人得分破20，以123比112击败老鹰，在东区决赛以3比2「听牌」。

美国职篮NBA东区冠军赛，密尔瓦基公鹿和亚特兰大老鹰打完4战后以2比2战成平手，今天在公鹿主场的第5战，公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、老鹰的杨恩（Trae Young）都因伤高挂免战牌。

此役公鹿在开赛后掌握禁区优势，在中锋罗培兹（Brook Lopez）5次出手全进、2罚俱中独得12分，加上哈勒戴（Jrue Holiday）也获11分的联手带领下，最多领先达20分，首节36比22领先老鹰。

次节在柯林斯（John Collins）、鲍格达诺维奇（Bogdan Bogdanovic）合拿15分的情况下，老鹰打出34比29攻势，但公鹿上半场仍以65比56领先9分。

下半场比赛，公鹿靠罗培兹单节10分的带领，在前3节打完后，再以91比78，将领先拉开到两位数。

末节开打之初，老鹰几度将落后缩小到个位数，但公鹿都很快把分差再拉开到两位数，在一路领先的情况下，最终以11分差距轻松「听牌」。

公鹿的罗培兹此役18次出手砍进14球，除攻下33分，还抓下7个篮板，并送出4记呛辣的阻攻；密道顿（Khris Middleton）有26分、13篮板的双十成绩；哈勒戴除攻下25分、还送出13次助攻；生涯首次在季后赛先发的波蒂斯（Bobby Portis），攻下生涯季后赛新高的22分；塔克（PJ Tucker）只拿5分，但抓下11个篮板。

老鹰方面，鲍格达诺维奇今天攻下全队最多的28分；柯林斯、替补的贾里纳里（Danilo Gallinari）都贡献了19分；威廉斯（Lou Williams）则有17分进帐。

© 2021 AFP