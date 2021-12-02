安特托昆博致胜两分球 公鹿击败黄蜂8连胜

（法新社洛杉矶1日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿今天在主场出战黄蜂，公鹿当家球星「字母哥」安特托昆博在比赛还剩两秒钟时上篮得分，帮助球队以127比125分击败夏洛特黄蜂。

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安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）两度囊括NBA最有价值球员，并且是2021年总决赛最有价值球员。他全场攻下40分、12个篮板，并有9次助攻，帮助公鹿拿下8连胜。

黄蜂踢馆公鹿主场第一服务广场（Fiserv Forum），第一节手感火热，三分球17投10中。

黄蜂在上半场一度领先18分，不过未能保持大幅领先优势，上半场结束时以68比60分，只领先公鹿8分。

公鹿在第三节结束前2分26秒时首度领先，希尔（George Hill）一记三分球让公鹿以91比90分领先黄蜂。

比赛进入第四节，双方互有往来。今天拿下36分的黄蜂球员波尔（LaMelo Ball）在比赛结束前5.9秒投进一记三分球，不过，剩下的时间足够让安特托昆博在钟响前上篮，为公鹿攻下致胜两分。

另外一场比赛则是毫无意外的结果，达拉斯独行侠在明星后卫唐西奇（Luka Doncic）领军下以139比107分大胜纽奥良鹈鹕。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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