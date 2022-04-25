安特托昆博32分17篮板 公鹿痛击公牛听牌

（法新社芝加哥24日电） 「字母哥」安特托昆博今天摘下32分、17篮板，率领寻求卫冕的公鹿以119比95击败公牛，在季后赛首轮「听牌」。

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美国职篮NBA季后赛首轮，东区第3种子密尔瓦基公鹿带着2比1领先优势，在今天于客场挑战第6种子芝加哥公牛。

进到公鹿第1个球季的艾伦（Grayson Allen），过去在杜克大学（Duke University）就有着坏男孩的形象。他今年1月在公鹿对上公牛的比赛中，一次下手极重的犯规让公牛卡鲁索（Alex Caruso）的手腕骨折，使得公牛球迷对他特别反感。

今天在公牛主场出赛，现场球迷对从板凳出发的艾伦报以嘘声，但他不受影响，用一次次的投篮回应球迷，包括三分球7投6中在内，12次出手命中10球攻下27分。单场得分、6记三分球，两项数据都是艾伦在季后赛的生涯新高。

除了他以外，公鹿的「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天表现全面，有32分、17篮板、7助攻、2阻攻表现，哈勒戴（Jrue Holiday）也以21投10中贡献26分，波蒂斯（Bobby Portis）则有14分、10篮板的「双十」成绩。

此役，公鹿首节25比22仅领先3分，但次节拉出31比19的猛烈攻势扩大领先差距；第3节一度领先22分，但公牛打出强势反击，所幸公鹿能及时稳住阵脚，最终以24分差距大胜公牛。

拉文（Zach LaVine）攻下公牛全队最高24分，并送出全场最多13次助攻，德罗森（DeMar DeRozan）贡献23分，威廉斯（Patrick Williams）斩获20分、10篮板，佛契维奇（Nikola Vucevic）进帐11分、10篮板，两人都有「双十」表现。

两队27日（台湾时间28日）将在公鹿主场进行系列赛第5战，目前3比1领先的公鹿，最快可在当天获胜后晋级。

© 2022 AFP