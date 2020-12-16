安特托昆博5年65亿留公鹿 合约刷新NBA纪录

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（法新社密尔瓦基15日电） NBA连两年获年度MVP的「字母哥」安特托昆博与公鹿签下5年2.28亿美元（约新台币65.43亿元）超级大约，刷新联盟纪录。

安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）原本明年季后将成为自由球员，但今天在社群网站推特（Twitter）发出声明表示，他已同意密尔瓦基公鹿开出的5年合约。

26岁的安特托昆博说：「这是我的家、我的城市，很荣幸在接下来5年时间，我能是密尔瓦基公鹿的一员。」

体育电视频道ESPN表示，安特托昆博以5年2.28亿美元与公鹿续约，有权在4年后跳脱合约。

ESPN指出，这张合约超越2017年「西河」卫斯布鲁克（Russell Westbrook）与奥克拉荷马雷霆签下的5年2.06亿美元（约新台币59.12亿元）合约，成为美国职篮NBA史上最大张合约。

ESPN指出，新约将让安特托昆博平均年薪来到4560 万美元（约新台币13.08亿元），超越洛杉矶湖人球星詹姆斯（LeBron James）的4450万美元，成为平均年薪最高的NBA球员。

这份引人注目的合约，标志着安特托昆博崛起的最新篇章。安特托昆博出生希腊雅典，父母亲是来自奈及利亚的移民，一度在街头摆摊卖手表、包包、太阳眼镜为生。

安特托昆博青少年时期开始打篮球，最终被NBA球探相中。2013年选秀会上，他被公鹿以第15顺位选入，并在当年以18岁之龄踏上NBA舞台。

安特托昆博最近几个球季宰制全联盟，今年同时拿下年度最有价值球员（MVP）和年度最佳防守球员奖，平均每场比赛可获29.5分、13.6篮板。

但安特托昆博的宰制力并没有让公鹿拿下总冠军，2018-2019年季后赛，公鹿虽打进东区冠军赛，但败给多伦多暴龙。

公鹿一直没能打进总冠军赛，引发外界臆测，认为安特托昆博也许会采取行动，转至已证明有冠军实力的球队，金州勇士、洛杉矶湖人更都曾被点名。

但安特托昆博一再表示，只要公鹿有机会争取总冠军，他就愿意留在密尔瓦基。

他在9月时曾说：「我找不到接下来15年不待在密尔瓦基的理由。」

安特托昆博还表示，连两年拿下年度MVP奖，也没办法弥补公鹿未能夺冠的遗憾。

他在获选年度MVP后说：「我很高兴得到这个奖，但我想要更多，我想要一座总冠军。」

© 2020 AFP