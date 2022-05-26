安理会将表决加强制裁北韩案 恐遭中俄否决

（法新社纽约25日电） 外交人士今天说，联合国安理会应美国要求将在明天表决一项加强制裁北韩的决议案，以回应北韩发射一枚洲际弹道飞弹。

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两位不愿具名的外交官告诉法新社，担任安理会5月轮值主席国的美国已将表决时间定在临近傍晚。

一名美国资深官员稍早表示，这项决议案将特别聚焦在限制石油进口，虽然外交官表示，俄罗斯和中国可能行使否决权。

这名官员指出，安理会2017年一致通过的2397号决议载明，一旦（北韩）再次发射洲际弹道飞弹，应加以进一步处置。

这位不愿具名的官员说：「当年的决议有此规定，而相关情况的确发生了，所以我们认为现在是采取行动的时候。」

另一位也不愿具名的外交官说，如果北韩进行核试爆，北京可能愿意采取新的制裁措施，但不愿针对飞弹试射实施制裁。

中国代表团的一名发言人告诉法新社：「我们认为美国提出的决议案无法解决任何问题。」

明天将要表决的美国所提决议案载明，将北韩每年可合法进口的民生用石油从400万桶减少到300万桶（由52万5000吨减至39万3750吨）。

决议案也同样规定，将北韩精炼石油进口量从50万桶减少到37万5000桶。（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

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