安理会紧急开会 美称俄「维和」说为一派胡言

（法新社纽约联合国总部21日电） 乌克兰危机在俄罗斯承认乌东两分离地区的独立地位并派兵进驻后深化，联合国安理会今天为此召开紧急会议，美国在会中痛批俄国以维和为名派兵的说法是一派胡言。

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法新社报导，法国驻联合国大使黎维埃（Nicolas de Riviere）在进到联合国安全理事会会议厅前告诉记者：「我们面临一个非常、非常戏剧化的情况。」法国是在乌克兰号召下，少数几个响应召开紧急会议的国家之一。

美国驻联合国大使汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在会中发表谈话时，对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）稍早派遣部队进到乌克兰的顿内茨克（Donetsk）、卢甘斯克（Lugansk）地区「维持和平」的说法嗤之以鼻。

汤玛斯-葛林斐德说：「他（蒲亭）称他们是维安部队，这是一派胡言，我们都知道他们实际的身分。」

蒲亭在宣布承认顿内茨克、卢甘斯克两个地区的全国性电视演说中，称乌克兰是失败的国家，也是西方国家的「魁儡」。

汤玛斯-葛林斐德表示，那场演说充斥「一连串令人发指的虚假声明」，目的是要「为战争制造藉口」。

俄罗斯目前担任联合国安理会的轮值主席国，曾盼安理会的会议采闭门举行，但美国坚持让其公开。

© 2022 AFP