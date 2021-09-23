安理会5常任理事国有共识：阿富汗必须稳定

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（法新社纽约联合国总部22日电） 联合国安全理事会5个常任理事国今天对阿富汗立场达成一致，官员表示，这5大强国都将要求塔利班（Taliban）更具包容性。

中国与俄罗斯形容塔利班上月的胜利是美国的挫败，并开始准备与塔利班合作，但目前还没有国家准备承认一个包含国际贱民的政府。

安理会5强的会议于联合国大会期间召开，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）会后表示，5国都希望「阿富汗和平稳定，得以顺利且公平地分发人道援助」。

古特瑞斯说，安理会5强追求「一个女权获得尊重的阿富汗，而非庇护恐怖主义的阿富汗，以及一个拥有具包容性政府、代表所有人口阶层的阿富汗」。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）与英国、法国、俄罗斯外交部长今天面对面会面，中国外长王毅则以视讯方式出席这场1小时出头的会谈。

美国官员形容这场由英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）召开的会议「有建设性」、「有很多交集」，会中还谈到希望塔利班尊重女权等等。

这位官员表示：「我不认为有人满意这个临时政府的组成，包括中国。」

中国驻联合国大使张军在安理会常任理事国开会前告诉法新社，5国都希望（阿富汗）有个包容性的政府。

中国先前批评美国冻结数以十亿计美元的阿富汗资产，但也希望阿富汗这个邻国不会成为外部极端组织的基地。

© 2021 AFP