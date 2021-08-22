安置阿富汗难民 土耳其俄罗斯都有意见

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（法新社莫斯科/安卡拉22日电） 俄罗斯总统蒲亭今天表示，他反对把阿富汗难民安置在俄国周边的中亚国家，并说恐有民兵混在难民中；土耳其总统艾尔段则说，土国不愿安置阿富汗难民。

蒲亭批评若干西方国家的构想，也就是在办理阿富汗难民的签证时，把这些人安置在与俄国相邻的中亚国家。

俄罗斯国营塔斯社（TASS）报导，蒲亭表示：「这是否意味着难民们可以在没有签证的情况下送往我们的邻国，而他们自己（西方）不愿意在没有签证的情况下把这些人带走？。」

美国与多国密商致力于达成协议，以暂时收容为美国政府工作的阿富汗人，但是蒲亭说，俄罗斯反对这样的作法。俄罗斯给与前苏联时期的中亚国家民众免签入境。

塔斯社引述蒲亭报导：「我们不要混入难民中的民兵在这里出现。」

土耳其政府发表声明指出，总统艾尔段表示：「我们收到接待欧盟驻阿富汗使团当地雇员的请求。」艾尔段说，他与欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）在电话中谈及此事。

艾尔段指出：「欧盟会员国只收容少许替他们工作及处境艰困的阿富汗人，你不能指望土耳其承担第3国的责任。」

他还说，土耳其已经收容了大约500万的难民，并且「已经无法再承担更多的移民负担」。艾尔段先前也是如此告诉德国总理梅克尔。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP