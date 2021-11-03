安谋执行长：晶片短缺将持续至2022年底

（法新社里斯本2日电） 全球电脑晶片缺货导致汽车厂生产延滞，晶片设计大厂安谋国际科技公司（Arm Holdings）执行长席格斯（Simon Segars）今天表示，晶片短缺现象将持续到明年底。

广告 继续浏览后续

席格斯表示，半导体产业目前每周投资约20亿美元扩充设备，最终可提升产能50%，但近期内供应仍然紧绷。

席格斯在葡萄牙里斯本（Lisbon）网路高峰会（Web Summit）表示：「下个耶诞节我们将会走到什么情况？我预期供应链紧绷现象会好一点，但并不会完全纾解。」

「这不是短期问题，不是短期内可解决。」

总部位于英国的安谋为晶片设计大厂，所产晶片用来启动许多消费电子装置；目前美国半导体公司辉达（NVIDIA）正以400亿美元价格从日本软银（Softbank）手中收购安谋。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间，消费者采购的电子装置量大幅增加，以致半导体产业负荷过重，需求攀升再加上疫情封锁期间生产中断，晶片因而出现短缺现象。

汽车产业受冲击尤为严重，据估计，今年将有770万辆汽车生产受影响延误。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP