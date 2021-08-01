安赛龙击败瓜地马拉黑马 打进东奥男羽决赛

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（法新社东京1日电） 男羽世界排名第2的丹麦名将安赛龙（Viktor Axelsen）今天克服乱流，成功晋级东京奥运决赛，结束了瓜地马拉黑马科登（Kevin Cordon）的惊奇之旅。

世界排名59的科登在东京奥运跌破众人眼镜，一路晋级，但安赛龙对他而言仍是太难以征服的对象，在4强赛以18比21、11比21落败。

安赛龙明天将在决赛对决上届奥运冠军、中国的谌龙。在2016年里约奥运抱铜之后，安赛龙很高兴这次能笃定带回金牌或银牌。

他表示：「我想要的当然不只是打进决赛，这对我而言还不够。」

他说：「我太紧张而且太渴望获胜，今天没办法好好享受比赛。过几小时之后，我会很高兴也很骄傲，但现在我只觉得松一口气。」

安赛龙和科登今天是史上第一次交手，科登不按牌理出牌的方式，起初让安赛龙有些头痛。

他说：「他（科登）的打法很有攻击性，会打出一些很刁钻、不合常理的球，但质量很高。所以我要跟上有点困难。」

科登依旧有机会抱走瓜地马拉史上第2面奥运奖牌，他在铜牌赛将对决印尼选手金廷（Anthony SinisukaGinting）。

谌龙在另一场4强赛以21比16、21比11击败金廷，他若能卫冕冠军，将打平中国选手林丹在2008与2012年奥运连续拿下2面男羽单打金牌的纪录。

© 2021 AFP