安静、沉着、做大事的3个月 拜登上任将满100天

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（法新社华盛顿25日电） 川普时代白宫天天（或根本每小时）更新的连续剧已不复见，但拜登（Joe Biden）接下国家后，马不停蹄想让国家改头换面的头100天，绝非乏善可陈。

29日拜登就将就职届满100天，28日晚间黄金时段，他将在国会联席会议发表演说。

78岁的拜登是美国史上就职时年纪最大的总统，但他满怀雄心，想成为继小罗斯福（Franklin D. Roosevelt）、大萧条（Great Depression）以来，美国最举足轻重的总统。

面对死亡人数高居全球第一的严峻疫情、摇摇欲坠的经济，以及川普当总统4年后国内严重的对立，民主党籍的拜登上任前，眼前有一座高山要爬。

但上任3个月后，拜登却以自律、坚实的谈判技巧让许多人跌破眼镜，而他最渴望的，套句他自己的话来说，就是「要搞就要搞大」（Go big）。这样的表现，让拜登在最新皮尤研究中心（Pew Research Center）民调赢得5成9的支持度，远比川普任内任何时候都高。

拜登矢言「治愈」美国，上周疫苗接种达到2亿剂大关之后，他可以说已经兑现了承诺。

3月间民主党在国会通过的1.9兆美元「美国救援计画」（American Rescue Plan），对遭疫情重创的经济各个角落挹注资金，各界普遍预期疫情后经济将欣欣向荣。

现在拜登又将砸下大钱，超过2兆美元的「美国就业计画」（American Jobs Plan）将翻修美国几乎所有层面的基础建设，从传统的造桥铺路，到宽频网路、电动车研发等等。

之后呢？拜登还有「美国家庭计画」（American Families Plan），将再斥资至少1兆美元作为儿童照护与教育之用。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP