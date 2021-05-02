完成逾160天ISS任务 4太空人将搭SpaceX返地球

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（法新社华盛顿1日电） 在太空待了超过160 天的4名太空人今天离开国际太空站（ISS），搭上太空探索科技公司（SpaceX）太空船，预计将于明天凌晨降落于美国佛罗里达州外海。

太空人霍普金斯（Michael Hopkins）、葛洛佛（Victor Glover）、华克（Shannon Walker）和日籍太空人野口聪一去年11月搭乘SpaceX制造的天龙（Crew Dragon）太空船「坚韧号」（Resilience）前往国际太空站，首度完整执行太空任务。

亿万富翁马斯克（Elon Musk）所有的SpaceX已成为美国国家航空暨太空总署（NASA）青睐的商业运输伙伴。

这艘天龙太空船于预定的美东时间1日晚间8时35分（台湾时间2日早上8时35分）脱离国际太空站。由于太空船返回地球预料需时6.5小时，这群太空人预计将在当地时间2日凌晨2时57分在夜色中以「溅落」（splash down）方式降落佛州巴拿马市（Panama City）外海墨西哥湾上。

在连结太空船与国际太空站6组挂钩中的2组收回后，NASA评论员目视确认太空船完成分离程序，天龙太空船推进器接着发出一串短促喷发，缓缓离开国际太空站。

NASA直播影片显示天龙太空船进入一片黑暗中，展开返回地球的旅程，后排引擎灯光一点一点地闪烁。

目前有7名太空人留在国际太空站上，包括上周搭乘另一艘SpaceX太空船抵达的新4人组太空人。

天龙太空船离开太空站时，霍普金斯说：「感谢你们的热情款待，我们回地球见。」

除了巴拿马市之外，若有需要，NASA和SpaceX备有其他溅落地点。

天龙太空船溅落约10分钟后，SpaceX的船只预计会在10分钟内抵达太空船所在地点。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP