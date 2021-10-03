宏都拉斯公开焚毁3.3吨古柯硷

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（法新社德古西加巴2日电） 当局表示，宏都拉斯今天公开焚毁超过3.3吨古柯硷，这是今年初以来所查扣14吨古柯硷的一部分。当着国内媒体的面公开焚毁大量毒品，目的是要为争取连任的叶南德兹（Juan Orlando Hernandez）总统造势。

宏都拉斯宪兵队发言人黎维拉（Mario Rivera）表示，这是历来在宪兵队设施执行的最大规模焚毁毒品行动。他又说，自今年初以来，警方在多起查缉行动中总共查扣14吨古柯硷。

总统叶南德兹的胞弟、42岁的前国会议员胡安．安东尼．叶南德兹（Juan Antonio Hernandez），2018年11月在美国佛州迈阿密机场被捕，2019年10月被裁定4项罪名有罪，包括共谋走私古柯硷到美国等。纽约法官于今年3月底，依安东尼走私超过185吨古柯硷到美国，判处他终身监禁。

自从2014年上任以来，叶南德兹一直寻求利用陆、海、空各种努力，在美国缉毒局（DEA）协助下，致力打击贩毒集团，但被捕毒枭或被叶南德兹政府引渡至美国的毒贩一直质疑叶南德兹的随从，指控他们收贿。

但叶南德兹抨击毒枭做出虚假供词，是为了报复他发动反毒战争。

© 2021 AFP