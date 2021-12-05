宏都拉斯准总统拟请联合国助打贪

（法新社宏都拉斯首都德古西加巴4日电） 明年1月27日将就职成为宏都拉斯首位女总统的秀玛��．卡斯楚，打算要求联合国协助对抗国内猖獗的贪腐问题，并将敦促国会废除「免于惩处的法律」。

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62岁的左派自由重建党（Libre）党魁秀玛��．卡斯楚（Xiomara Castro）今天接受法新社访问时表示，将致力废除近年来「掩盖所有贪腐」的法律；她明显是在影射叶南德兹（Juan Orlando Hern?ndez Alvarado）政府。 她说：「宏都拉斯需要女性的心，一位了解人们需要的女性的心。」

秀玛��．卡斯楚是前总统赛拉亚（Manuel Zelaya）的妻子，她今天透过WhatsApp回答法新社提问，以下是她对其他议题的回答。 ●移民和贫穷

宏都拉斯1000万人口约6成生活在贫穷之中，2018年以来数以千计人北漂美国，希望找到工作。 秀玛��．卡斯楚对此表示：「我们的承诺是保证宏都拉斯人拥有尊严生活的环境：自由、所有孩童和年轻人教育普及，以及医疗照护普及。」 ●打贪 2016年叶南德兹承认选战经费部分取自公帑之后，美洲国家组织（Organization of American States, OAS）派遣反贪腐任务团前来宏都拉斯，但2020年宏国政府与美洲国家组织无法就延展任务的授权达成共识，代表团因此而离开。 秀玛��．卡斯楚希望重启高层级的代表团，但这次希望由联合国来领导。她说，已接触联合国官员讨论相关事宜。 秀玛��．卡斯楚并表示，她的政府将对国会递交提案，「废除让（叶南德兹政府）独裁得以持续的法律」。她特别提到把政府采购列为机密资讯的所谓「秘密法」，「他们透过这项法律掩盖所有贪腐」。 ●与美国关系 1980年代以来就在宏都拉斯设有军事基地的美国，呼吁进行平和且透明的选举，并密切关注选举过程。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）已表达与秀玛��．卡斯楚合作的意愿，秀玛��．卡斯楚则形容双边关系「友好」。 秀玛��．卡斯楚表示：「主要议题之一是移民，人权的捍卫，以及移民的安全，尤其是孩童与其家人的安全，都是基本。」 ●对抗毒品走私 毒品走私已入侵到国家最高层级，现任总统的胞弟胡安．安东尼．叶南德兹（Juan Antonio Hernandez）因走私毒品在美国终身监禁。

秀玛��．卡斯楚表示：「我们将对抗毒品走私，我们将保障边境安全，空中和海上皆然。这样一来，毒品走私和军火走私就不会发生在我们境内。」

© 2021 AFP