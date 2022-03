宏都拉斯前总统涉毒案 最高法院同意引渡至美受审

(法新社宏都拉斯首都德古西加巴28日电) 宏都拉斯前总统叶南德兹被控协助毒品贩运,最高法院今天批准引渡到美国受审。

法新社报导,宏都拉斯司法机构发言人杜华德(Melvin Duarte)说,一位法官3月16日决定同意「美国纽约南区联邦地区法院(Court of the Southern District of New York)提出的引渡要求」后,最高院今天驳回53岁的叶南德兹(Juan Orlando Hernandez)上诉。

叶南德兹若遭定罪,恐被处以终身监禁。

他曾任议员的弟弟东尼.叶南德兹(Tony Hernandez)2021年3月已因毒品贩运在美国被判终身监禁,纽约检方是在审讯东尼期间,发现叶南德兹涉案。

2014至2022年担任宏都拉斯总统的叶南德兹,被控自2004年起,协助将大约500吨主要来自哥伦比亚和委内瑞拉的毒品经宏国运到美国。

美国检方指控叶南德兹收取毒贩数百万美元保护费,包括向墨西哥大毒枭「矮子」古兹曼(Joaquin "El Chapo" Guzman)收钱。

叶南德兹面临3项指控,分别是共谋将管制毒品进口到美国、使用或持有包括机枪在内的枪械、共谋使用或持有枪械。

叶南德兹2月中被捕,当时他才卸任不到1个月。3月中法官下令引渡,叶南德兹提出上诉。

叶南德兹在今天公布的一封信函中坚称清白,还说他是「报复与阴谋的受害者」。

© 2022 AFP