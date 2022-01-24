宏都拉斯国会陷入严重分裂 议长闹双胞恐致政治危机加深

（法新社宏都拉斯德古西加巴23日电） 台湾友邦宏都拉斯总统当选人秀玛��．卡斯楚即将就职，惟近日她所属政党内部分裂，导致国会今天出现2位不同的议长，这个贫穷国家的政治危机恐将进一步加深。

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自去年11月国会选举后，由128名议员组成的新一届国会本月21日首度开议。当天秀玛��．卡斯楚（Xiomara Castro）所属政党「自由重建党」（Libre）有近20名成员倒戈，与原本执政的右翼「国家党」（National Party）合作，选出自由重建党议员考立克斯（Jorge Calix）担任临时议长。

死忠支持卡斯楚的议员则声称此举违反自由重建党与联盟的协议。考立克斯宣誓就职时，愤怒的自由重建党议员在一片「叛徒」、「秀玛��」的叫喊声中强行冲上议事台，迫使考立克斯在拳打脚踢和推挤中狼狈逃离。 随后倒戈议员被开除党籍。美国驻宏国首都德古西加巴（Tegucigalpa）大使馆也呼吁各方「保持冷静、参与对话，避免暴力和挑衅言词，并敦促其支持者在和平守法的情况下表达自我」。

自由重建党议员今天在国会大厦举行的仪式上任命联盟伙伴、宏都拉斯萨尔瓦多党（Salvador party of Honduras, PSH）的芮登杜（Luis Redondo）担任议长。

与此同时，得到右翼政党支持的自由重建党异议议员在另个私人场所任命考立克斯为议长。

考立克斯被总统卡斯楚和剩余50名自由重建党议员中的多数人批评为「叛徒」，且对立的两方都宣称他们拥有多数支持。

卡斯楚发布推文，承认芮登杜是国会议长，并邀请他出席27日的总统宣誓就职典礼。美国副总统贺锦丽与台湾副总统赖清德都将出席观礼。

宏都拉斯国立自治大学（National University Autonomous of Honduras）分析员兼教授索沙（Eugenio Sosa）警告，这场政治危机可能导致卡斯楚无法宣誓就职，甚至「有发生新政变的危险」。

© 2022 AFP