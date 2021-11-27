宏都拉斯大选在即 拾荒贫民直言「没有政党帮助过我」

（法新社德古西加巴26日电） 宏都拉斯男子艾斯柯托14岁起便靠着在垃圾堆中拾荒维生，他一边挑拣塑胶和金属碎片变卖，一边试着驱赶秃鹫，并直言「没有一个政党帮助过我，家里所有开销都是我自己付的」。

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秃鹫在天空中盘旋，接着俯冲而下，为了食物残渣与人类抢地盘。

在毒品走私、暴力帮派、贪腐、政治不稳定和飓风摧残下，人口1000万的宏都拉斯59%人民都在贫困中勉强糊口。

59岁的艾斯柯托（Marlon Escoto）站在一座俯瞰首都德古西加巴（Tegucigalpa）山丘上庞大的垃圾场中向法新社记者表示：「我在这里…在垃圾堆中照顾我的孩子。」而他短时间内也不会离开此地。

艾斯柯托的妻子正在住院治疗，他必须支付妻子的医药费，但他表示，他拣破烂换得的收入只能勉强填饱肚子。

单就这天来看，艾斯柯托不过是在这座市立垃圾场的垃圾山中拾荒的约莫百人之一。

宏都拉斯将于28日举行总统大选，艾斯柯托不知道该投给谁。

前第一夫人秀玛��．卡斯楚（Xiomara Castro）在几项民调中领先，这位左翼候选人将试着打破数十年来执政党「国家党」（National Party）和「自由党」（Liberal Party）交替掌权的局面。

艾斯柯托说：「每个人都有权投票，因为我们是公民。但没有一个政党帮助过我，家里所有开销都是我自己付的。」

不过救济金在宏都拉斯很常见，随着选举将至，政府似乎更加大洒钱。

一个月前，政府开始发放价值7000伦皮拉（约290美元，约新台币8150元）的代金券给每个家庭以缓解贫穷。宏国最低薪资约在每个月400美元（约新台币1万1200元）上下，不过多数民众仍在未申报登记的地下经济中工作。

等候领取代金券的民众大排长龙，反对派指控政府这样的行为形同买票。

宏都拉斯国立自治大学（National University Autonomous of Honduras）分析员兼教授索沙（Eugenio Sosa）说：「我们得看看这种大洒币的行为会产生什么影响。」

自由党候选人罗森塔尔（Yani Rosenthal）也曾承诺若他当选，将提供每位成人每个月价值60美元（约新台币1700元）的代金券，不过并未说明财源。

© 2021 AFP