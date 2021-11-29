宏都拉斯大选战况激烈 候选人吁选民保持和平

（法新社宏都拉斯首都德古西加巴28日电） 宏都拉斯大选投票截止，接替叶南德兹（Juan Orlando Hernandez）成为新任总统的人选，却因选情激烈难以断定，几名主要候选人今天对此呼吁民众，要大家保持和平。

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法新社报导，选前当地传出有多起恫吓和暴力事件，让外界忧心这次选举也会像4年前的大选一般，引发暴动。叶南德兹4年前赢得连任，但有人指控选举舞弊。

左派反对党候选人秀玛��．卡斯楚（Xiomara Castro）说：「我们希望这场（选举）是一场公民活动，和平与稳定进行的活动。」她在上个月的民调位居领先，若当选，将会是宏都拉斯首位女总统。

秀玛��．卡斯楚的主要对手、右派执政党「国家党」（National Party）候选人阿斯夫拉（Nasry Asfura）补充说：「和平与稳定是无价的，请好好听我说，一滴血都不值得流。」

宏都拉斯这次的大选有超过500万人登记投票，宏都拉斯全国选举委员会（National Electoral Council）主席阿基瑞（Kelvin Aguirre）表示，投票率将「十分惊人」。

投票所在当地时间下午5时关闭，但已经在投票所排队的选民仍可以投票。

反对派担心选举舞弊，好让国家党持续执政。若是如此，势必会发生街头抗议。

在德古西加巴（Tegucigalpa），一名26岁居民说：「真让人担心。如果出现骚动，受伤的会是我们全部的人。」

另外有一名57岁木匠师傅说：「无论谁赢，我们都是兄弟，我们都是宏都拉斯人，需要彼此尊重。」

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