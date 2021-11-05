宏都拉斯总统候选人被捕 疑涉毒品走私洗钱谋杀

（法新社德古西加巴4日电） 宏都拉斯检调当局今天逮捕总统候选人罗德里格斯（Santos Rodriguez），指控涉及与毒品走私有关的洗钱与杀人犯行，包括谋杀一名美国缉毒局（DEA）的线人。

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法新社报导，宏国将在月底举行总统大选，多名主要候选人都面临指控，罪名不是贪腐就是走私毒品。

即将卸任的总统叶南德兹（Juan Orlando Hernandez）先前也被控涉及毒品走私，而他的弟弟东尼（Juan Antonio "Tony" Hernandez）今年3月在美国纽约因同罪名被判无期徒刑。

陆军上尉退役的罗德里格斯，并非本月28日总统大选中被看好的人选。

根据宏都拉斯公共部资讯，他因洗钱被通缉。

一名受保护证人也指称，罗德里格斯在军中执行勤务时，查获了黑钱或毒品，但未如数报缴当局，其中一部分被起出，另外他也将没收来的武器交给犯罪集团。

公共部说，根据多名证人指出，罗德里格斯也涉多起命案，死者包括美国缉毒局的一名线人。

检察官办公室说，罗德里格斯被控策划毒品运送，这些毒品是从其他犯罪组织窃取而来，还说他将非法取得的黑钱交给他的妻子和岳母，这两名女性也已被捕。

公共部表示，分析这些被拘留者的银行帐户，显示款项进帐与他们所称赚来的收入不符。

早在2016年，美国驻宏国首都德古西加巴（Tegucigalpa）大使馆表示，罗德里格斯「疑涉毒品走私和贪腐而受调查」。（译者：纪锦玲）

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