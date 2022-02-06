宏都拉斯总统卡��楚宣布特赦 名单含丈夫赛拉亚盟友

（法新社德古西加巴5日电） 誓言打击贪腐沉�z的宏都拉斯新任总统卡��楚（Xiomara Castro），今天特赦10多年前在她丈夫赛拉亚（Manuel Zelaya）政府任职的数名官员。

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特赦议案3日获芮登杜（Luis Redondo）率领的国会批准过关。

宏都拉斯国会议长目前闹双包，卡��楚所属政党「自由重建党」（Libre）内部分裂，部分议员拒绝支持卡��楚中意的国会议长人选、宏都拉斯萨尔瓦多党（Salvador party of Honduras, PSH）的芮登杜，反而推举另一名自由重建党议员考立克斯（Jorge Calix）担任议长。

即便如此，在卡��楚推动下，国会3日仍批准特赦案，政府并于今天发布公报，使其产生法律效力。

此举遭批缺乏透明度，就连卡��楚的新特别顾问也发声谴责。

获卡��楚无条件特赦的人士，是在她丈夫赛拉亚政府内任职的官员。他们因于2017年间抗议总统叶南德兹（Juan Orlando Hernandez）赢得连任而入狱。

叶南德兹2013年首度当选总统，2017年连任，2022年交棒卡��楚。

卡��楚的丈夫赛拉亚则是于2006年出任宏都拉斯总统，但因与委内瑞拉社会主义政府过从甚密，引发质疑，2009年在军方政变下遭到罢黜。

反贪运动人士声称，卡��楚的特赦行动恐将掩盖了涉贪官员过往的作为。

卡��楚取代涉嫌毒品和贪腐的左派叶南德兹、出任总统。宏都拉斯人口有1000万人，至少60%的民众生活穷困。

去年11月胜选、成了宏都拉斯首位女总统的卡��楚，面临改革国家的艰困挑战。宏都拉斯是全球谋杀率最高的国家之一，有数以十万计的民众试图逃到美国。

© 2022 AFP