宏都拉斯新总统党内意见不合 国会爆肢体冲突

（法新社德古西加巴21日电） 台湾的中美洲邦交国宏都拉斯因总统当选人秀玛��．卡斯楚（Xiomara Castro）所属政党内部意见不合，气氛转趋暴力，以致同党国会议员今天在议场动粗。

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宏都拉斯定于本月27日举行秀玛��．卡斯楚的就职典礼，副总统赖清德将出席祝贺。

秀玛��．卡斯楚所属的左倾「自由重建党」（Libre）部分国会议员不满20名党内同志提议让同党的考立克斯（Jorge Calix）担任临时议长；死忠支持秀玛��．卡斯楚的国会议员声称此举违反自由重建党与联盟伙伴之间的协议。

考立克斯宣誓就职时，愤怒的自由重建党籍国会议员在一片「叛徒」、「秀玛��」的叫喊声中强行冲上议事台，迫使考立克斯在拳打脚踢和推挤中逃离。

宏都拉斯国会共有128席。自去年11月国会选举以来，这是新一届国会首度开会。

这场危机始于昨晚，当时秀玛��．卡斯楚召集50名自由重建党籍国会议员，要他们支持「宏都拉斯萨尔瓦多党」（Salvador party of Honduras, PSH）的芮登杜（Luis Redondo）担任议长，而不同意此一决定的20名自由重建党籍国会议员并未出席这场会议。

自由重建党党魁李欧斯（Gilberto Rios）今天接受法新社访问时说，这20人背后是想要阻挠秀玛��．卡斯楚兑现承诺、发起反贪腐运动的团体，其中不乏「组织犯罪」和「毒品走私」分子。

秀玛��．卡斯楚去年11月28日胜选，终结了右派「国家党」（National Party）12年执政，成为宏都拉斯历来首位女总统。她是在自由重建党与宏都拉斯萨尔瓦多党结盟的情况下赢得选举，也许诺让宏都拉斯萨尔瓦多党取得国会议长一职。

秀玛��．卡斯楚指责20名不听话的党内同志「背叛宪政协议」，并「与组织犯罪、贪腐和毒品走私的代表结盟」。

宏都拉斯前总统赛拉亚（Manuel Zelaya）是自由重建党资深成员，也是秀玛��．卡斯楚的丈夫，他于2009年政变中被罢黜。赛拉亚发推文表示，那些「背叛」协议的人将被开除党籍。

© 2022 AFP