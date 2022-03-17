宏都拉斯法院同意 将前总统叶南德兹引渡至美国

（法新社宏都拉斯德古西加巴16日电） 宏都拉斯最高法院在推特（Twitter）发文表示，一位法官今天同意将前总统叶南德兹引渡到美国。叶南德兹因涉贩毒案，遭到美国通缉。

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最高法院表示，一名法官「决定同意美国纽约南区联邦地区法院（Court of the Southern District of New York）针对宏都拉斯前总统叶南德兹（Juan Orlando Hernandez）提出的引渡要求。」

最高法院发言人杜华德（Melvin Duarte）表示，针对法官的这项决定，可在3天内上诉，届时将有一组大法官参与审理。

2014年到2022年间在宏都拉斯掌权的叶南德兹，被控自2004年起，协助将大约500吨毒品经宏国运到美国，而那些毒品主要来自哥伦比亚和委内瑞拉。

美国检方指控叶南德兹收取毒贩数百万美元保护费，包括墨西哥大毒枭「矮子」古兹曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）。

叶南德兹面临3项指控，分别是共谋将管制毒品进口到美国、使用或持有包括机枪在内的枪械、共谋使用或持有枪械。

纽约检方是在审讯叶南德兹的弟弟东尼．叶南德兹（Tony Hernandez）时，发现这名前总统也涉案。东尼．叶南德兹因为毒品贩运，2021年3月在美国被判终身监禁。

右派律师出身的叶南德兹在1月26日卸任，左派的卡��楚（Xiomara Castro）接替他成为宏都拉斯总统。

在总统8年任期之前，叶南德兹曾担任宏都拉斯国会议长，采取亲美立场，支持美国打击毒品贩运。

© 2022 AFP