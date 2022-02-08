宏都拉斯议长双包案终告落幕

（法新社德古西加巴7日电） 宏都拉斯议员考立克斯（Jorge Calix）签署协议退出国会议长之争后，威胁宏国首位女总统秀玛��．卡��楚（Xiomara Castro）大位的立法危机今天终告解除。

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秀玛��．卡��楚所属左倾「自由重建党」（Libre）以考立克斯为首的17位议员拒绝遵守选前协议；这项协议让前总统赛拉亚（Manuel Zelaya）夫人的秀玛��．卡��楚去年11月历史性地胜选。

宏都拉斯萨尔瓦多党（Salvador party of Honduras, PSH）总统候选人纳斯拉亚（Salvador Nasralla）选前同意退选，转为支持秀玛��．卡��楚，条件是一旦秀玛��．卡��楚当选，必须让他担任副总统，议长位子则要留给和他同党的芮登杜（Luis Redondo）。

但就在秀玛��．卡��楚就职前，考立克斯却让事态变得复杂，因为自由重建党17位议员倒戈，选出他为议长，与此同时，自由重建党其他议员却选出芮登杜为议长，危机就此引爆。

今天签订的协议写道：「即便我们原本计划的策略不同…我们将尊重支持芮登杜主持国会的决定，遵照总统的委任。」

考立克斯称自己为忠仆，表示签署这份协议并非为了自身政治前途，而是因为「在此时这样做对宏都拉斯人民最好」。

© 2022 AFP