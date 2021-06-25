宏都拉斯选边站 驻以色列大使馆迁至耶路撒冷

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（法新社耶路撒冷24日电） 宏都拉斯今天将驻以色列大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷，成为第4个将使馆迁至耶路撒冷、靠拢以色列的国家。以色列2月曾捐赠5000剂莫德纳疫苗给宏都拉斯。

中美洲国家宏都拉斯已在耶路撒冷（Jerusalem）设立商务办事处，打破数十年来在以巴冲突中保持中立的政策。

以色列总理班奈特（Naftali Bennett）与外长拉皮德（Yair Lapid）今天在南耶路撒冷一座科技园办公大楼，接待宏都拉斯总统叶南德兹（Juan Orlando Hernandez）与外长罗萨雷斯（Lisandro Rosales）。

叶南德兹说：「我今天和我国代表团来到以色列的永恒首都耶路撒冷，参加宏都拉斯驻耶路撒冷大使馆的启用仪式。」

他说：「我诚挚希望宏都拉斯下任总统，无论他来自什么党派，都能维持这个决定。我会力争到底。」

耶路撒冷的地位，长期以来都是以巴冲突的焦点。

以色列也预计要在宏国首都德古西加巴（Tegucigalpa）成立外交办公室。

宏都拉斯2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情严重，医疗系统濒临崩溃，苦于欠缺疫苗来遏阻疫情，今年2月接受以色列捐赠的5000剂莫德纳（Moderna）疫苗。

宏都拉斯也拥有拉丁美洲第2大的巴勒斯坦社区，仅次于智利。

宏都拉斯是继美国、科索沃与瓜地马拉之后，第4个在耶路撒冷设置大使馆的国家。虽然为数不多，但有愈来愈多国家跟进的趋势。

以色列声称整个耶路撒冷为其首都；巴勒斯坦则宣称以色列吞并东耶路撒冷，这里是未来巴勒斯坦建国的首都。多数国家将驻以色列大使馆设在特拉维夫（Tel Aviv）。

巴勒斯坦外交部在官方新闻机构瓦法社（Wafa）刊登的声明中，「以最强烈措辞」谴责宏都拉斯此举，「尤其不幸的是，宏都拉斯总统决定站在历史错误的一边」。（译者：陈怡君/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP