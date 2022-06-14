官司打输强尼戴普 安柏赫德：他是个厉害演员

（法新社洛杉矶13日电） 美国女星安柏赫德与前夫强尼戴普打诽谤官司败阵，将继续上诉。她说，她承受来自社群媒体的「仇恨和奚落」对她「并不公平」，但仍坚称她不怪陪审团偏向强尼戴普那边。

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安柏赫德（Amber Heard）与强尼戴普（Johnny Depp）先前互控诽谤，打了6周官司，陪审团认为强尼戴普应获1035万美元赔偿，而安柏赫德应获200万美元赔偿。

当时有数百万人观看这场法律攻防的直播，内容充满两人私生活荒诞私密的细节，安柏赫德因此成了无数社群媒体评论和网路迷因（meme）的抨击对象。

安柏赫德在美国国家广播公司（NBC）今天释出的访问片段中说：「我不认为一般人应该知道这些事情。所以我不（把舆论攻击）视为针对我个人。」这是她在裁决公布后首度接受主流媒体专访。

她说：「但就算有人坚信这些仇恨和奚落全都是我活该，就算有人认为我在说谎，也还是不能直视着我，对我说社群媒体上的表述很公平。」

这段访问的完整版将于17日在NBC「日界线」（Dateline）节目中播出。

强尼戴普控告安柏赫德投书「华盛顿邮报」自称「家暴的公众人物代表」是抹黑，虽然安柏赫德在文中并没有点名强尼戴普。强尼戴普的律师声称安柏赫德指称的家暴是「骗局」，安柏赫德则反告强尼戴普。

在案子审理期间，网路言论似乎大多偏向强尼戴普，安柏赫德的律师指责强尼戴普的法律团队致力于「妖魔化」她个人。

安柏赫德的律师布雷德霍夫（Elaine Bredehoft）已代表当事人表态要上诉。

安柏赫德在访问中说：「他们怎么能做出判断，怎么能不得出那个结论？我不怪他们，其实我也理解他（指强尼戴普）深受欢迎，大家觉得自己知道他的为人。他真是个厉害的演员。」

© 2022 AFP