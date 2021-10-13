官员：经济现况允Fed收回振兴政策

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（法新社华盛顿12日电） 美国联邦准备理事会（Fed）官员今天表示，美国的经济复苏已足以让联准会逐步收回振兴政策。这一席话，更加深了各界认为联准会最快下月开始缩减购债的预测。 联准会上月暗示，「近期」就会慢慢结束为让国家度过Covid-19（2019冠状病毒疾病）疫情而进行的每月大幅购债动作。 联准会副主席克拉里达（Richard H. Clarida）在对国际金融协会（Institute of International Finance）演说时表示，美国这个全球最大经济体就快完成联准会为判定何时要收回振兴而订定的「进一步实质进展」（substantial further progress）测试。

「我自己认为，『进一步实质进展』的标准，就物价稳定的目标来看，已远远超过达成，在就业方面也接近达成。」

他说，联准会政策制定委员会成员上月一致认为，除非经济情况有剧烈改变，不然「近期内就会开始逐步缩减购债（tapering），并于明年中左右结束」。 去年疫情造成前所未见的衰退之后，联准会开始每月购买800亿美元的美国公债和400亿美元的房贷担保证券，但这样的购债被批评为助长通膨。 克拉里达表示，2020年2月以来美国2.9%的通膨率，「远高于我会认为算是」联准会2%目标的「温和超调（overshoot）」。 他说，「今年完全重启20兆美元的经济，会比去年关闭经济花费更多时间与金钱」，但他认为通膨会慢慢回到联准会的目标。 「一旦相关的物价调整完成，瓶颈清除了，今年这种不受欢迎的通膨上涨就会证明只是一时。」

© 2021 AFP