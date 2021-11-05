宝莱坞推出动作大片 希望吸引观众重返电影院

（法新社孟买5日电） 宝莱坞动作大片「反恐追缉令」（Sooryavanshi）今天上映，揭开一系列假期强片上映的序幕。饱受COVID-19疫情冲击的印度电影院，试图让观众回流，远离线上串流平台。

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2020年3月，印度爆发COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，当局在严格的封城措施中关闭了电影院，接着短暂开放，旋即又在4月确诊病例大幅增加后再次关闭。

根据安永联合会计师事务所（EY）数据，去年印度的媒体和娱乐产业收益下降1/4，来到187亿美元，大多数连锁电影院也损失惨重。

不过该产业预期，随着全国各地电影院恢复营业，电影院票房收益会回春。

由知名男星阿克夏库马（Akshay Kumar）和兰维尔辛格（Ranveer Singh）主演的「反恐追缉令」，是18个月以来第一部在大银幕上映的宝莱坞电影。

这部电影自疫情爆发以来一直延后上映。阿克夏库马在片中饰演一名致力于阻止孟买遭到攻击的反恐负责人。

这部电影的票房表现，将被视为观众是否重返电影院的试金石。

印度第2大连锁电影院INOX高层亚拉（Rajender Singh Jyala）告诉法新社：「这部电影对电影产业别具意义。」

对一个看电影向来是文化生活核心的国家而言，疫情促使电影院关闭，间接导致串流平台的订阅量激增。

随着智慧型手机愈发普及，美国知名串流平台 Netflix、亚马逊（Amazon）的Prime Video、以及迪士尼（Disney）的Hotstar，也搭上这股趋势顺风车，订户暴增。

不过INOX的亚拉表示，电影院业主对竞争无动于衷。他说：「人们正在重返影院…而且还有好几部大片正在筹备中。」

© 2021 AFP