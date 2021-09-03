宠物失窃案暴增 英拟列新式刑事案件处理

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（法新社伦敦3日电） 英国政府今天表示，正计划将绑架宠物视为新的刑事犯罪处理，以因应COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情引发狗狗绑架案和其他动物的窃盗案激增一事。

这项计画是英国5月间成立的专案小组所提出的其中一项建议，旨在解决据报狗狗和其他宠物失窃案例攀升一事。COVID-19疫情期间宠物失窃案暴增。

根据环境食品暨乡村事务部（Defra），英国数度实施防疫封锁措施以来，由于民众饲养宠物的兴趣大增，部分犬只品种的价格暴涨89%之多。

这使得偷狗对罪犯来说更具吸引力，有证据表明，警方去年接获约2000件犬只遭窃通报。

由政府官员、警察、检察官和其他执法机构组成的专案小组，参酌学术机构、动物福利组织和各领域专家所提供的证据。

环境大臣尤斯提斯（George Eustice）透过声明表示：「饲主不应活在恐惧中，我很高兴这份报告承认了这种罪行所造成的痛苦。」

他补充表示：「报告的建议将让饲主安心、协助警方解决宠物窃盗问题，并为受害者伸张正义。」

新的宠物绑架罪将透过新的立法制定，外传可能会纳入目前正在国会审理的警务及犯罪法案中。（译者：李佩珊/核稿：陈昱婷）

© 2021 AFP