宵禁止不住动乱 法国派警驰援加勒比海属地

（法新社彼得角20日电） 法国在加勒比海的属地瓜德罗普在实施宵禁后仍止不住动乱，这让该国派遣特种警察和反恐小组成员前往当地支援。

广告 继续浏览后续

瓜德罗普（Guadeloupe）当地民众不满COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫规定展开示威，抗议活动愈演愈烈，因此有宵禁令颁布，但那在平息骚乱上未发挥太大作用。

警方消息来源说：「一整个晚上都动荡不安。」

警方在滨海城镇彼得角（Pointe-a-Pitre）、哥西尔（Le Gosier）接获约20起的抢劫或抢劫未遂事件，遭波及的包括珠宝店、银行、投注站和购物中心。

在东岸城镇圣法兰索瓦（Saint-Francois），走出车站的宪兵遭多个被人引燃的投掷物所威胁。

来自宪兵的另一个消息来源表示，有一个军火库被洗劫一空。

岛上多处发生警察遭民众持武相向的情形，还有员警遭石头砸伤脸部。

内政部表示，有31人遭到逮捕。

法国表示已派遣黑豹特警队（RAID）、法国国家宪兵特勤队（GIGN）反恐单位的共50名人员前往当地，协助维持秩序。

截至本月16日，瓜德罗普约46%的成年人已经接种至少1剂的COVID-19疫苗。

© 2021 AFP