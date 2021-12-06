家中搜出百具猫尸 法国81岁老人疑患囤积症

（法新社尼斯6日电） 法国动保组织今天表示，法国南部一名退休男子的家中发现约100只死猫和松鼠等动物尸体；动保组织说，这名男子可能患有会囤积大量动物的「诺亚症候群」。

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法国一名81岁老人被送到蔚蓝海岸（French Riviera）尼斯（Nice）的医院后，他的侄女昨天进入他家，发现这些死去宠物，并通报动保组织志工。

当地媒体「尼斯晨报」（Nice-Matin）报导，多数死猫被存放于密封的塑胶或木制容器中；除了在老人家里和房屋周遭发现的猫咪尸体，另有松鼠和老鼠的遗骸，以及一个狗的下颚。

此外，超过20只严重营养不良的猫获救，已交给兽医或安置在寄养家庭。

动保组织「食蚁兽一族」（La Tribu du Fourmilier association）的主席戴斯贾克斯（Philippe Desjacques）告诉法新社：「从姿势来看，当大多数猫被放入这些盒子时，它们就已经死了。」

他补充：「但我们认为，至少有两（只猫）被活活锁在里面。」另外，在老人家的客厅沙发上发现了一只猫的残骸，部分已被其他猫吃下肚。

戴斯贾克斯说，这名退休老人可能患有「诺亚症候群」（Noah syndrome），这一症状患者大多是出于孤独感而囤积大量动物，但也无法照料它们。

「诺亚症候群」属于「戴奥吉尼斯症候群」（Diogenes syndrome）的一个类别，后者指人有囤积物品癖好。

戴斯贾克斯表示，协会将提出刑事告诉，控告这名男子虐待动物和过失行为。

© 2021 AFP