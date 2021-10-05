家长频为口罩疫苗政策威胁学校 美司法部将出手

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（法新社华盛顿4日电） 美国频频传出有家长因不满学校的口罩与疫苗政策、不满灌输学生批判性种族理论，进而口头攻击校方、老师。美国司法部今天宣布将出手因应。

全美发生数十起愤怒家长威胁学校董事会、教师和校长的事件，引爆点均与家长反对校方强制为了COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫要求学生戴口罩、注射疫苗有关，也与他们不满校方灌输批判性种族理论（critical race theory）有关，视这项理论是批判白人的社会运动。

司法部长贾兰德（Merrick Garland）在给司法部与美国联邦调查局（FBI）的备忘录说：「近几个月以来，针对学校老师、行政人员与其他教职员的骚扰、恐吓和暴力威胁案例数，令人忧心地飙升。」

贾兰德说：「对公务员的威胁不仅非法，也与我们国家的核心价值背道而驰。」

他说：「司法部严肃对待这些事件，致力利用公权力和资源来遏阻这些威胁，在事发当下予以揭发，并在适当时机予以起诉。」

这类威胁多出现在校方邀请家长开会的社区会议上，由于火爆场面一再上演，美国「全国学校董事会协会」（National School Boards Association）呼吁总统拜登出面处理。

全国学校董事会协会在给拜登的信中说，「美国公立学校及其教育领导者正面临立即性威胁」，并在信中钜细靡遗描述许多父母的暴力威胁和人身攻击行为。（译者：陈怡君/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP