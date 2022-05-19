宽吻海豚辨识朋友 除独特哨声还靠尿味

（法新社华盛顿18日电） 人类在没亲眼看到人的情况下，或许会以声音或朋友爱用的体香剂来辨识他们，而一项研究显示，宽吻海豚是靠尿味和独特哨声来辨认远方的朋友。

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苏格兰圣安德鲁大学（University of St Andrews）学者布鲁克（Jason Bruck）率领的研究团队在18日发表于「科学先端」（Science Advances）的报告中表示：「在开阔的海洋利用味觉是很有利的，因为尿液在动物离去后，还会留存一阵子。」

「海豚一旦认出是谁排的尿，就能知道对方最近来过，即使对方没有发出声音。」

法新社报导，关于动物是否会在心里替朋友贴上「标签」问题，一直很难有答案。先前的研究都集中在以实验室为主的实验上，目前还不清楚动物是否会在自然交流时辨别朋友。

宽吻海豚会用「具有独特风格的哨声」选择性地与特定对象交流，且能记住这些哨声超过20年，因此是个很有趣的研究测试案例。

为了调查，研究团队向8只海豚出示不同的尿液样本，样本分别来自它们熟悉和不熟悉的对象；结果发现，它们在熟悉样本上花的时间约达3倍之多。

海豚在社交互动中，经常会用下颚触碰另一只海豚的生殖器，正好让它们有机会知道其他海豚的尿味。

这些海豚为了研究而接受训练，可依要求提供尿液样本，以换取食物。

由于海豚没有「嗅球」（olfactory bulbs），相应的神经也发育不完全，因此研究团队坚信是味觉而非嗅觉在起作用。

接着，研究团队将尿液样本与海豚的独特哨声录音相配对，透过水下扩音器播放，有的哨声对应于提供尿液样本的同一只海豚，有的则否。

当哨声与尿液样本匹配时，受试海豚会待在扩音器附近较长时间，这表明两项线索加起来引起海豚更多兴趣。

研究团队认为，个体的独特化学味道，可能来自于主要的尿蛋白和脂质。

研究员说：「考量到我们在研究中发现的辨识技能，我们认为，海豚或许也可以从尿液中撷取其他资讯，例如生殖状态，或利用费洛蒙来影响彼此的行为。」

© 2022 AFP