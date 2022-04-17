密契尔下半场复活攻32分 爵士季后赛首战克独行侠

（法新社达拉斯16日电） 爵士的密契尔今天在下半场复活，整场比赛攻下32分，带领球队在季后赛首战99比93击败独行侠。

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美国职篮NBA季后赛7战4胜制的首轮比赛今天开打，西区第5种子犹他爵士则是客场对上第4种子达拉斯独行侠。

独行侠头号球星唐西奇（Luka Doncic）因伤高挂免战牌，但球队首节23比20领先，不过爵士次节打出25比20攻势，并在鲍格达诺维奇（Bojan Bogdanovic）中场前2.2秒砍进三分球之后，在上半场以45比43超前。

爵士一哥密契尔（Donovan Mitchell）今天在上半场9次出手只命中1球，仅获2分；下半场他大复活，一口气攻下30分，他今天进帐32分，是全场最高。

本季例行赛，爵士平均每场比赛可砍进14.5记三分球，排在全联盟第2，但今天他们前9次在三分线外出手全部落空，整场比赛22投7中，命中率仅3成18，但爵士仅以92比91领先1分时，欧尼尔（Royce O'Neale）砍进价值连城的三分球，让爵士领先4分，之后密契尔两度两罚俱中，最终爵士6分之差击败独行侠，在系列赛1比0领先。

爵士的密契尔今天攻下32分，鲍格达诺维奇贡献26分，康利（Mike Conley）和替补的克拉克森（Jordan Clarkson）分别获得13分、10分，戈贝尔（Rudy Gobert）虽只拿5分，但狂抓17个篮板。

独行侠的布朗森（Jalen Brunson）、丁威迪（Spencer Dinwiddie）分别攻下24分、22分，布拉克（Reggie Bullock）、芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）分获15分、14分，克雷贝（Maxi Kleber）则进帐10分。

© 2022 AFP