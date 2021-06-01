密契尔轰30分 爵士猎灰熊季后赛首轮听牌

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（法新社曼菲斯31日电） 爵士今天在密契尔轰下30分的率领下，以120比113击败灰熊，以3胜1败在季后赛首轮「听牌」。

美国职篮NBA西区头号种子犹他爵士在季后赛首轮前3战打完后，以2比1领先第8种子曼菲斯灰熊。

今天两队系列赛第4战，爵士密契尔（Donovan Mitchell）、费佛斯（Derrick Favors）首节双双攻下6分，加上4成44的三分球命中率优于灰熊的3成33，因此取得34比31领先。

次节爵士的密契尔、克拉克森（Jordan Clarkson）都攻下8分，上半场全队三分球19投10中，命中率达5 成28，这让他们半场打完，持续以59比54领先灰熊。

下半场比赛，爵士第3节在鲍格达诺维奇（Bojan Bogdanovic）砍进三分弹、戈贝尔（Rudy Gobert）上篮得手后，取得两位数领先，并在戈贝尔攻下13分及密契尔、克拉克森分别获得10分的联手带领，在单节轰下41分，3节打完后，以100比87领先灰熊13分。

末节灰熊打出12比2开局，并在梅尔顿（De'Anthony Melton）飙进三分球后，一度将落后缩小到剩下2分，但爵士成功挡住灰熊反扑，在终场以7分之差拿下胜利。

爵士今天击败灰熊后，目前在系列赛以3比1「听牌」。

密契尔今天轰下全场最高30分，另送出8次助攻；替补的克拉克森贡献24分；戈贝尔、鲍格达诺维奇分别进帐17分、13分；康利（Mike Conley）则有11分、7助攻的表现。

莫兰特（Ja Morant）此役拿下灰熊最高23分，并送出高达12次的助攻；布鲁克斯（Dillon Brooks）、杰克森（Jaren Jackson Jr.）双双攻下21分；替补的梅尔顿有15分进帐；瓦伦休纳斯（Jonas Valanciunas）则有14分、12篮板的成绩。

© 2021 AFP