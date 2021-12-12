密契尔28分戈贝尔双十助阵 爵士击退巫师7连胜

（法新社洛杉矶11日电） 美国职篮NBA犹他爵士今天客场对决华盛顿巫师，在密契尔（Donovan Mitchell）豪取28分，戈贝尔（Rudy Gobert）20分、11篮板的「双十」表现下，爵士以123比98分轻取巫师，并拿下7连胜。

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另外，爵士的怀特塞德（Hassan Whiteside）也夺下18分、13篮板，这场胜利也是爵士的客场四连胜。

巫师在上半场终了时以51比50分领先，但爵士在第三节拉出一波13比4分的攻势，并以89比61分的领先结束第三节，爵士从此一路领先到终场。

另外，迈阿密热火也拿下一场比数悬殊胜利，以118比92分击败伤病连连的芝加哥公牛。

由于COVID-19健康与安全协议的规定，公牛有7名球员无法上场，其中包括才和公牛签下10天合约的强生（Stanley Johnson），他是公牛因疫情而人手不足，获得NBA额外增加的球员。

拉文（Zach LaVine）虽然为公牛攻下全场最高的33分，但仍不敌热火。

热火在老将罗宾逊（Duncan Robinson）赛季新高26分的带领，并有5名球员得分两位数助阵下，一路领先赢得这场胜利。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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