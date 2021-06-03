密契尔30分轰垮灰熊 爵士闯进季后赛次轮

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（法新社盐湖城2日电） 爵士今天在密契尔攻下全场最高30分带领下，首节就领先达20分，最终126比110击败灰熊，并以4比1闯进季后赛次轮。

美国职篮NBA西区头号种子犹他爵士在7战4胜制季后赛首轮、对上第8种子曼菲斯灰熊的第5战，首节便以6成命中率砍进9记三分球，并在整体投篮命中率高达6成92的情况下轰下47分。

在密契尔（Donovan Mitchell）、鲍格达诺维奇（Bojan Bogdanovic）单节分别攻下14分、11分的联手带领下，爵士首节就以47比27领先灰熊20分。

次节密契尔再砍进12分，戈贝尔（Rudy Gobert）也进帐8分，爵士上半场持续以75比51保持大幅领先。

第3节爵士在克拉克森（Jordan Clarkson）单节9分带领下，单节打出31比25的攻势，以106比76，带着30分领先优势进到末节。

灰熊在末节打出反扑气势，可惜为时已晚，终场爵士仍以16分之多获胜。

爵士今天赢球，在系列赛以4比1胜出，晋级后的对手，将是西区第4种子洛杉矶快艇、第5种子达拉斯独行侠对战的胜方。

密契尔攻下全场最高30分，并送出10次助攻，替补的克拉克森斩获24分，戈贝尔有23分、15篮板的双十成绩，鲍格达诺维奇、欧尼尔（Royce O'Neale）则都贡献17分。

灰熊布鲁克斯（Dillon Brooks）、莫兰特（Ja Morant）此役双双攻下27分，瓦伦休纳斯（Jonas Valanciunas）、杰克森（Jaren Jackson Jr.）分别获得18分、15分。

© 2021 AFP