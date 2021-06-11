密契尔37分戈贝尔20篮板 爵士2连胜快艇

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（法新社盐湖城10日电） 爵士今天在密契尔攻下37分、戈贝尔抢下20个篮板的联手带领下，以117比111拿下对快艇系列赛的2连胜。

美国职篮NBA西区季后赛次轮，头号种子犹他爵士今天继续在主场迎战第4种子洛杉矶快艇，系列赛首役高挂免战牌的爵士主力后卫康利（Mike Conley）在今天的第2战仍旧因为大腿紧绷缺席。

此役，爵士首节靠密契尔（Donovan Mitchell）单节14分带领，以30比29领先快艇1分。

次节密契尔持续有所发挥，单节攻下13分，爵士靠着他中场前7.7秒砍进大号三分弹，打出6比0攻势收尾，在半场打完时以66比53领先13分。

下半场快艇在69比82落后13分之际，打出12比3的攻势，一度将落后缩小到4分，但爵士及时踩住煞车，在前3节打完时，以93比86保持领先。

末节快艇打出15比6开局，一度以101比99超前，但殷格斯（Joe Ingles）切入上篮、鲍格达诺维奇（Bojan Bogdanovic）再砍进三分球，爵士要回领先，并靠之后一波9比0攻势，以113比103再将领先拉开到两位数差距，最终以6分差距在惊涛骇浪中收下胜利。

密契尔这场比赛轰下全场最高37分；替补的克拉克森（Jordan Clarkson）为爵士贡献24分；殷格斯、鲍格达诺维奇分别获得19分、16分；戈贝尔（Rudy Gobert）除拿下13分，还抓下高达20个篮板，交出双十成绩单。

快艇的杰克森（Reggie Jackson）今天攻下全队最高29分；乔治（Paul George）有27分、10篮板的双十演出；雷纳德（Kawhi Leonard）则获21分；莫里斯（Marcus Morris Sr.）只拿8分，但抓下10个篮板。

© 2021 AFP