密西根州认证拜登胜选 川普政府点头交接

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿23日电） 美国密西根州点票委员会今天正式认证，民主党籍总统候选人拜登在密州击败现任总统川普。川普政府今天也同意启动政权交接程序。

法新社报导，密西根州点票委员会以3票同意、1票弃权认证拜登在密州获胜。密州共约550万人投票，拜登得票数超过川普将近15万6000票。

这项认证很可能让川普试图在密州翻盘的行动告终。密州是川普必须拿下以赢得连任的关键州之一。

密州大城底特律所在的韦恩郡（Wayne County）是民主党大本营，上周认证拜登获胜后，川普即召集密州共和党籍重量级议员赴华府讨论。

密州州务卿班森（Jocelyn Benson）表示，含民主、共和党各2名成员的密西根州点票委员会这次的决定「确认了事实：这次选举公平无虞，且结果准确反映选民意愿」。

不过，点票委员会中投票弃权的共和党成员表示，密州选举有许多相关问题仍未获解答，「令人无法接受」，还称此为「国家窘境」。

周末期间，宾夕法尼亚州法官驳回川普阵营提出的一项法律挑战，即川普阵营要求宾州宣布数以百万计选票无效。

针对这样的重大要求，这名法官指出，川普委任律师提供「推测性指控…缺乏证据支持」。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP