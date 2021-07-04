密道顿强攻32分猎鹰 公鹿47年后闯NBA总冠军赛

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（法新社亚特兰大3日电） 公鹿今天靠密道顿攻下32分，118比107击败老鹰，以系列赛4胜2败赢得东区冠军，相隔47年再闯进总冠军赛。

美国职篮NBA密尔瓦基公鹿在东区冠军赛以3比2「听牌」，今天的系列赛第6战，阵中主力安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）仍因伤高挂免战牌，背水一战的亚特兰大老鹰，头号球星杨恩（Trae Young）则是在缺席了两场比赛后回归。

这场比赛开打后，作客的公鹿靠罗培兹（Brook Lopez）、哈勒戴（Jrue Holiday）各攻下8分的联手带领，第一节以28比24领先老鹰。

次节两队得分都偏低，仅分别拿下19分。在鲍格达诺维奇（Bogdan Bogdanovic）、威廉斯（Lou Williams）两人中场前各一次两罚俱中后，老鹰追回4分，但公鹿半场打完仍以47比43领先4分。上半场双方三分线外的表现都不理想，命中率都是偏低的2成5，整体投篮命中率上，公鹿的3成78优于老鹰的3成13。

下半场比赛，公鹿打出13比2开局，以60比45领先达两位数，第3节密道顿（Khris Middleton）包括三分球7投4中在内的11次出手命中8球，以及三罚俱中，一口气轰下23分，也让公鹿灌进44分，并在前3节打完后，以91比72领先老鹰。

第4节老鹰一度靠29比16的强力反击，将两队分差缩小到6分，但公鹿很快稳住阵脚，再把领先拉开到两位数，最终以11分之多获胜，拿下东区冠军并闯进总冠军赛，接下来将与早一步晋级的西区冠军凤凰城太阳争冠。

公鹿今天6人得分达两位数，表现最好的是轰下全场最高32分的密道顿，哈勒戴则是贡献了27分。

此役老鹰6人得分破十，以替补的瑞迪许（Cam Reddish）攻下21分最多，鲍格达诺维奇贡献20分次之，杨恩虽拿14分，但三分球6次出手全部落空，整场比赛17投4中的命中率也不理想。

此役公鹿赢球，以系列赛4比2拿下东区冠军并晋级总冠军赛，公鹿上次打进总冠军赛远在1974年，球队上一次夺下NBA总冠军，则是1971年有「天勾」贾霸（Kareem Abdul-Jabbar）、「大O」罗伯森（Oscar Robertson）等传奇球星坐镇的时候。

本次的季后赛，公鹿首轮4比0横扫去年打进总冠军赛的迈阿密热火，次轮4比3惊险击败有杜兰特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）、哈登（James Harden）3巨头的布鲁克林篮网，如今再以4比2击败杨恩率领的老鹰，勇闯总冠军赛。

© 2021 AFP