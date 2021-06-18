密道顿轰38分 公鹿冲破篮网逼出系列赛第7战

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（法新社密尔瓦基17日电） 公鹿今天在密道顿轰下38分、抓下10篮板的带领下，以104比89击败篮网，让两队季后赛次轮的系列赛，得在第7战一决生死。

美国职篮NBA东区第2种子布鲁克林篮网此役之前，在7战4胜制的季后赛次轮，以3比2领先第3种子密尔瓦基公鹿，原有机会在今天晋级东区冠军赛，但明星后卫厄文（Kyrie Irving）持续因伤缺阵。

这场比赛，背水一战的公鹿开赛打出18比5攻势，转眼取得两位数领先，首节在安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）攻下11分的带领下，以26比19领先篮网。

公鹿次节再打出10比5开局，取得36比24的12分领先，篮网虽一度靠9比0攻势，将落后追到剩下4分，但密道顿（Khris Middleton）连续两记三分弹将领先再度拉开，公鹿上半场在安特托昆博、密道顿双双攻下19 分联手带领下，以59比48领先11分。

下半场比赛，双方第3节得分偏低，篮网靠杜兰特单节12分一度将比分追近，但公鹿第3节尾声靠6比0攻势，3节打完以78比67维持11分领先。

篮网末节开局一波10比0攻势，将比分缩小到剩下5 分，但安特托昆博频频在禁区逞威，让公鹿稳住阵脚，且密道顿完成「4分打」后，将领先拉开到21分，终场公鹿以15分之差拿下关键一胜。

密道顿今天轰下全场最高38分，还抓下10个篮板，安特托昆博则在禁区逞威，拿下30分、17篮板，哈勒戴（Jrue Holiday）则为公鹿贡献21分。

篮网的杜兰特（Kevin Durant）此役有32分、11篮板的双十演出，哈登（James Harden）、葛里芬（Blake Griffin）分别获得16分、12分。

© 2021 AFP