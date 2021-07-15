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（法新社密尔瓦基14日电） 公鹿今天在密道顿轰下40分，加上安特托昆博贡献26分、14篮板的情况下，以109比103击败太阳，也因此在总冠军赛以2比2扳平。

美国职篮NBA总冠军赛第4战，系列赛1比2落后的密尔瓦基公鹿，今天持续在主场迎战凤凰城太阳。

这场比赛首节，太阳的整体投篮命中率达到5成，布克（Devin泎ooker）独得8分，取得23比20领先，公鹿落后3分。

次节公鹿在29比33落后之际，靠罗培兹（Brook猂opez）独得6分带领，打出8比0攻势，反以37比33超前，但太阳一波10比4反击，43比41要回领先，之后两队不断拉锯，公鹿靠着密道顿（Khris瓱iddleton嵗^中场前25.4秒的三分球扳平比数，双方上半场打完以52比52战成平手。

下半场的比赛，在太阳布克打了30分钟攻下28分、于第3节吞下个人第4次犯规下场休息之际，公鹿趁机展开反击，并在康纳顿（Pat蟖onnaughton）砍进三分弹后将比分超前。但随着布克回到场上，太阳再度找回攻击节奏。在布克单节轰下18分的情况下，公鹿3节打完76比82落后太阳6分。

陷入犯规麻烦的布克，第4节开打不到2分钟就吞下他此役的第5犯，不得不下场休息，公鹿也再次上演大反扑，在密道顿单节攻下14分的带领下，最终以6分逆转击败太阳，在7战4胜制的总冠军赛扳成2比2平手。

太阳今天的整体投篮命中率、三分球命中率都优于公鹿，比赛中也多握有领先，但整场比赛出现17次失误，比公鹿的5次多上一大截，是今天最终吞败的一大关键。

公鹿密道顿今天包括三分球8投3中在内，33次出手命中15球，轰下全队最高的40分，安特托昆博（Giannis鼦ntetokounmpo）有26分、14篮板的「双十」演出，罗培兹、哈勒戴（Jrue贌oliday）分别攻下14分、13分，替补的康纳顿有11分进帐。

太阳的布克此役轰下全场最高42分，克劳德（Jae蟖rowder嵗^贡献15分，保罗（Chris蘯aul）和替补的强森（Cameron獱ohnson）都获10分，艾顿（DeAndre鼦yton）虽只得6分，但抓下17个篮板。

© 2021 AFP