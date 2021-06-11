密道顿35分率队破篮网 公鹿系列赛抢回一胜

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（法新社密尔瓦基10日电） 密道顿今天在终场前2.1秒的关键两罚全部命中，让公鹿稳住阵脚，球队在他整场比赛攻下35分率领下，86比83惊险击败篮网，在系列赛抢回一胜，目前以1比2落后。

美国职篮NBA东区季后赛次轮，第3种子密尔瓦基公鹿在客场连两战输球，在与第2种子布鲁克林篮网7战4胜制系列赛陷入0比2落后，但公鹿今天回到主场，强势打出16比4开局，瞬间领先达两位数。

手感奇差的篮网，首节整体投篮命中率仅2成08，三分球命中率更低到仅1成11，在杜兰特（Kevin Durant） 首节剩下35.2秒时的跳投得手后，单节得分才勉强跨过两位数；公鹿则靠着「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）和密道顿（Khris Middleton）双双攻下15分带领，在首节轻松以30比11领先。

篮网次节回敬20比3开局，并在布朗（Bruce Brown）、厄文（Kyrie Irving）分别攻下10分、8分联手带领下，几度将落后缩小到2分差距，但公鹿上半场仍以45比42领先篮网3分。

第3节剩下1分5秒时，布朗的一记跳投，让篮网65比64超前，但密道顿3罚全进，让公鹿打完3节以67比65，保有2分领先。

末节战况白热化，两队不断拉锯，篮网靠杜兰特在第4节末段连下7分，以83比80站上领先，但在终场前11.4秒，哈勒戴（Jrue Holiday）上篮得手，公鹿连拿4分，反以1分超前，接着在密道顿两罚俱中的情况下锁定胜利。

公鹿此役全看两人表现，密道顿有35分、15篮板，安特托昆博拿下33分、14篮板，两人都缴出双十成绩；罗培兹（Brook Lopez）虽只获3分，但抓下11个篮板。

篮网的杜兰特有30分、11篮板的双十演出；厄文攻下22分，布朗也有16分、11篮板的双十成绩。

哈登（James Harden）在系列赛首战只打43秒就因伤退场，在次役缺阵后，今天持续高挂免战牌，成为篮网一大利空，他的伤势复原状况及归队日期，将对篮网未来的战情走势有莫大影响。

篮网前两战在主场拿下胜利，公鹿今天回到主场拿下胜利，目前在7战4胜制系列赛，仍以1比2落后给篮网。

© 2021 AFP