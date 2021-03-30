富国对咖啡等商品需求增 热带森林砍伐速度加快

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（法新社巴黎29日电） 研究人员今天说，富裕国家对咖啡与黄豆等数十种商品的需求增加，加快热带地区的森林砍伐速度。

研究人员在「自然生态学与进化」（Nature Ecology & Evolution）期刊内写道，就算北美洲与欧洲扩大国境内的森林覆盖率，南半球透过抵销计画与直接支付等方式减缓森林消失的努力，依旧赶不及富裕国家对商品的需求。

这是第一份以各国量化数据分析富国进口品如何导致森林遭砍伐的报告，显示七大工业国集团（G7）国家中的每一个人，平均每年导致其他地方损失4棵树。

研究人员发现，2015年，在所有检视的资料库中能取得资料的最后一年，共有30多亿棵树遭砍伐。

有5个G7国家，包括日本、德国、法国、英国与义大利，有91到99%的「森林砍伐足迹」出现在外国，其中一半在热带地区。

森林砍伐足迹在中国与印度的成长最为快速，但人均森林消失量仍远低于富裕国家。

日本京都综合地球环境学研究所（Research Institute for Humanity and Nature）的环境模型与绘图专家、报告主要执笔人阮天煌（Nguyen Tien Hoang，译音）说：「大部分的森林都位于较贫穷国家，这些国家受到经济诱因驱使而砍伐树木。」

他说：「我们的研究显示，富国因为对商品所有需求，进而鼓励砍伐森林。」

阮天煌指出，举例来说，德国对可可的消耗量对象牙海岸与迦纳的「森林构成很高风险」。

同时，坦尚尼亚森林遭砍伐，与日本对农产品的需求有直接关联。

在越南，西原（Central Highlands）森林消失主要与美国、德国与义大利喝咖啡的民众有关；在越南北部，导致森林消失的元凶是输往中国、越南与日本的出口品。

用于食品与生物燃料的棕榈油，是导致印尼森林消失的主因，而巴西有一大片森林遭摧毁，是为了生产牛肉、大豆与蔗糖产品。

根据卫星数据，2019年，热带地区每6秒钟便有一座足球场大小、主要为老树的森林遭砍伐，森林消失面积共达3万8000平方公里。

© 2021 AFP