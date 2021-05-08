富国将让儿童接种疫苗 WHO盼全球高风险群优先

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（法新社日内瓦7日电） 世界卫生组织（WHO）今天呼吁各国政府，先替年长者和风险较高群体施打2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，再让儿童接种。

加拿大5日开全球先例，批准替12岁以上儿童施打美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国生技公司BioNTech合作研发的疫苗，其他富裕国家也准备仿效。

加拿大首席医疗顾问夏玛（Supriya Sharma）在记者会上表示，预期英国和欧洲联盟检视制造商提交的相同试验结果后，很快就会跟进。

媒体报导，美国也准备最快下周准许让12岁到15岁儿童接种辉瑞/BNT疫苗。

这类许可将让富裕国家数以百万计群众得以接种疫苗，但此举也令世卫组织更加担心非洲等地推行疫苗计画时呈现出来的反差。

世卫疫苗暨免疫部门主任欧布莱恩（Kate O'Brien ）表示：「首要之务真的是必须让全球所有国家都取得疫苗供最优先的群体施打，再开始让染病风险较低的群体接种。」

她说：「若我们拥有能以公平方式适当分配疫苗的供应量，好让每一个国家都能确保替最优先群体接种疫苗，我们非常欢迎使用疫苗。」

© 2021 AFP