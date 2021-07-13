富国想打第3剂疫苗 WHO秘书长批贪婪

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（法新社日内瓦12日电） 富国考虑追加施打COVID-19第3剂疫苗的想法，遭世界卫生组织（WHO）抨击是种毫无道理的「贪婪」，因为在此同时，其他国家最脆弱的人正暴露在病毒之中。

世卫以越来越愤怒的语气表示，如果世界各国在知情的情况下，却仍选择让全球最衰弱的国家任由2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情摆布，未来他们在回顾这一切的时候，将对自己感到惭愧。

世卫这个联合国（UN）的卫生机构也责怪疫苗的制造商，宁愿和富国先谈第3剂追加疫苗的合约，而非和穷国谈，以给予完全还没施打过疫苗的医护人员和年长者所需的第1、2剂疫苗。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在记者会上表示，他最常被问到的问题是，疫情到底何时会结束。

对此他说，「我们可以很快的终结它，因为我们现在有工具」，但他也称现在缺乏的是一个果断的全球性领导。

谭德塞表示，疫苗民族主义「延长了痛苦」，且只有「贪婪」一词可以解释这个情况。

他认为，在病毒席卷世界其他地区之际，同时要推出追加剂，对防疫只会适得其反。

谭德塞坚称：「这毫无道理，完全不合理。」

© 2021 AFP