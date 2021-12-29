富士康南印度厂爆员工抗议 遭苹果列入观察名单

（法新社清奈29日电） 苹果公司今天将富士康南印度厂列入观察期。此前，该厂爆发宿舍食物中毒事件，以及员工住宿条件低于标准，导致工人抗议。

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富士康（Foxconn）已为不符卫生标准致歉，并承诺改组在印度的管理和营运。

事发工厂位于清奈（Chennai）郊外的斯利柏伦菩德（Sriperumbudur），爆发抗议后厂房已关闭，待做好必要改善后将恢复营运。富士康运用这座工厂来组装iPhone和其他装置。

苹果公司（Apple Inc.）发言人说：「近期富士康斯利柏伦菩德厂的食安和住宿条件出现疑虑后，我们派出独立稽查人员。」

「我们发现，若干偏远员工宿舍和餐厅并未符合我们的要求。我们正在跟供应商合作，以确保能快速执行全面改正行动。」

富士康表示，正在重组当地管理团队和体制，停工期间会继续支付所有员工薪水。工厂所在的坦米尔那都省（Tamil Madu）政府25日指出，富士康同意扩大住宿区域、升级沐浴设备、提供饮用水和答应员工要求，很快就会恢复营运。

富士康在文字声明中说：「我们对员工经历过的问题深感抱歉，并立即采取行动，来提升我们提供的设备与服务。」

苹果现在的作法呼应一年前印度另一场类似事件。当时iPhone代工厂商纬创（Wistron Corp.）因劳务公司延迟支付员工薪水而发生暴动，被苹果列入观察期。

苹果表示，富士康斯利柏伦菩德厂将处在观察期，直到苹果满意一切符合公司标准为止。富士康未明确表示打算何时重新开厂。

© 2021 AFP