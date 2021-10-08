富爸爸入主 沙国公共投资基买下英超纽卡索联

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（法新社伦敦7日电） 尽管被国际特赦组织（AI）批评是在为恶劣人权纪录洗白，但由沙乌地阿拉伯公共投资基金（PIF）为首的财团仍买下英超纽卡索联队（Newcastle United）。

英超表示，买主解决原本导致入主程序卡关的法律争议，也接受沙国政府不得控制球队运作的「法律约束保障」后，终让入主案尘埃落定。

英超在声明中说：「联盟、纽卡索联队与圣詹姆斯控股（St James Holdings Limited），今天解决了由PIF及私募基金PCP Capital Partners提出的入主案法律争端。纽卡索联队出售给买方即刻生效。」

沙国公共投资基金（PIF）负责人艾鲁马扬（Yasir Al-Rumayyan）说：「我们队能成为纽卡索联队的新经营者备感荣幸，纽卡索联队是英格兰最负盛名的球队之一。」

根据协议内容，PIF会拥有球会的8成股权，另外10%股份由富商及地产商鲁本兄弟（Simon and David Reuben）持有，至于余下10%则由英国商人斯特夫利（Amanda Staveley）的私募基金PCP Capital Partners持有。

英超当局确定放行后，纽卡索联队的球迷聚集在主场圣詹姆斯公园球场前大肆庆祝，这支1881年就成立的球会虽拿过4次联赛冠军，但都是早在1930年之前，如今富爸爸让球迷看到希望，盼能挖来大咖球星与其他英超豪门争雄。

© 2021 AFP