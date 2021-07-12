富豪布兰森太空首飞成功 免费太空机票开放争取

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（法新社新墨西哥州美国太空港11日电） 英国亿万富翁布兰森今天在美国新墨西哥州沙漠举办一场热闹的派对，纪念自己首趟太空之旅圆满成功，现场宾客云集，一同见证这历史性的一刻。

法新社报导，维珍银河公司（Virgin Galactic）70岁创办人布兰森（Richard Branson）今天黎明前抵达新墨西哥州美国太空港（Spaceport America），这里很大部分是在他的倡议下兴建的。

●宾客云集 见证历史一刻

这趟太空之旅的团队成员搭上黑色休旅车驶向3.6公里跑道尽头的维珍太空船团结号（VSS Unity）时，一小群受邀宾客顶着烈阳替他们欢呼；团结号上除了布兰森外，还有2名驾驶及另外3名维珍银河员工。

太空产业高层、未来的客户和其他支持者都来见证团结号启程，过程透过网路直播，由深夜电视谐星主持人史蒂芬柯贝尔（Stephen Colbert）负责介绍，与会者还包括另一位亿万富翁太空业先驱、电动车制造商特斯拉（Tesla Inc）创办人马斯克（Elon Musk）。

团结号随着一架大型运输机起飞后，往空中攀升约50分钟，宾客纷纷躲到白色遮阳棚下享用小点心，孩童在一旁追逐嬉戏，不过很快地，人们纷纷冲出来见证重头戏：团结号在半空中脱离运输机，并启动发动机以超音速飞向太空，在地面上的人群立刻响起欢呼。

几分钟后，评论员宣布「欢迎来到太空！」接着，团结号开始下降。

布兰森从团结号内部直播，他的脸塞满大萤幕，他说：「地球上所有的孩子们，我曾是个怀有梦想的孩子，仰望天上的星星。如今，我是个成人，跟其他很多很棒的成人在太空船上，俯视我们美好的地球。下一代的梦想者，如果我们能做到这件事，请想像你们未来能做的事！」

●太空旅行将成未来新常态

随着团结号降落地面，葛莱美奖提名节奏蓝调歌手凯利德（Khalid）站上舞台献唱全新单曲「新常态」（New Normal，暂译），暗示人们正迈向未来太空观光。

团结号着陆完成后，被移到距离舞台仅几公尺距离处，这时布兰森现身，他拥抱家人后分发太空人之翼徽章，这是美国联邦航空总署（FAA）的官方别针，形状像翅膀，象徵他们成为太空人的新身分。

布兰森开了香槟，尽情喷洒在自己和队员身上，然后就对着瓶口直饮。

●鼓励太空爱好者圆梦 2张机票免费送

神采奕奕的布兰森在拥抱孙儿后表示：「我们要让所有人更容易前往太空。欢迎来到新太空时代的拂晓时刻。」

完美达成任务的布兰森也透过Omaze网站公布一项竞赛，要让太空爱好者赢得2张免费维珍银河飞行机票，以及由他亲自导览美国太空港。

布兰森将自己比作已故英国作家罗德．达尔（Roald Dahl）笔下儿童奇幻文学作品「查理与巧克力工厂」（Charlie and the Chocolate Factory）中的工厂主人威利．旺卡（Willy Wonka），他打趣说道：「我承诺会有很多巧克力。」（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2021 AFP