富豪布兰森游太空 返回地球念念不忘

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（法新社新墨西哥州美国太空港11日电） 英国亿万富豪布兰森（Richard Branson）今天搭乘自家太空船上太空一游后平安返回地球，并称这次飞行是「毕生难忘的经历」。

法新社报导，他搭乘的维珍太空船团结号（VSS Unity）降落在新墨西哥州美国太空港（Spaceport America），并透过现场直播表示：「向我们维珍银河公司（Virgin Galactic）所有优秀的团队成员道贺，他们17年来的努力不懈，使我们在今天梦想成真。」

布兰森搭乘的团结号到达约53英里（约85公里）的高度，意即美国国家航空暨太空总署（NASA）等机构认定的地球与太空交界，足以让乘客体验失重并欣赏地球的轮廓。

这趟旅行于美国东岸时间11日早上10时40分（台湾时间11日晚间10时10分）左右出发，过程于维珍银河公司网站上直播。

布兰森的最终目标是推动太空旅游业发展，但他也希望「赢得比赛」，抢先竞争对手━亚马逊与蓝源公司（Blue Origin）创办人贝佐斯（Jeff Bezos）一步，成为首个亲自前往太空的太空旅行公司老板。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP