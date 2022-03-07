对乌俄冲突无计可施 UN安理会只能一直开会

（法新社纽约联合国总部6日电） 联合国安全理事会无法保障世界和平，在俄罗斯与乌克兰的冲突中只能扮演监督者的角色，本周除了针对危机召开更多紧急会议外，别无他法。

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自俄罗斯上月24日军事入侵乌克兰以来，有15成员国的安理会迄今召开5次会议，明天将再度召开两场人道援助会议，一为公开、一为闭门会议。

欧洲联盟驻联合国大使史库格（Olof Skoog）说：「即使你知道结果会被透过否决权挡下，在安理会将事情摊开仍然相当值得。」

几位理事会成员国代表告诉法新社，施加「压力」是目标，各国代表争相呼吁开会。美国和阿尔巴尼亚联合召开针对冲突的第一次会议，法国和墨西哥正在推动一项决议案，尽管前景不明。

身为安理会5个常任理事国之一的俄罗斯，凭藉否决权能阻止任何声明或决议。安理会除了5个常任理事国外，另有10个任期2年的非常任理事国。

根据二战后成立的联合国的创始文件「联合国宪章」，不能驱逐5个常任理事国的任何一个，即使该国违反不得诉诸武力解决危机的基本原则。俄罗斯目前即面临这项指控。

但是，宪章规定了安理会可以采取行动的情况。

依据宪章第27条，若理事会成员国是冲突一方，在表决时可以弃权。在实务中，这种情况并不常发生。

俄罗斯从未在叙利亚问题中投弃权票，在10年内动用约15次否决权；美国或英国在伊拉克问题上、法国在马利问题上、或阿拉伯联合大公国在叶门问题上也从未投弃权票。

一位不愿具名的西方国家大使说：「没有人真有任何兴趣去追求第27条。」

英国首相强生（Boris Johnson）的发言人最近表示，将俄罗斯逐出安理会是「选项」之一。

但另位要求匿名的外交官说，实际上，「这个选项从来不在台面上」。

「联合国宪章」第6条规定，如果会员国「持续违反宪章原则」，大会得以在安理会建议下将其逐出联合国。

问题就在这里：拥有否决权的俄罗斯，永远不可能同意向拥有193个成员国的联合国大会建议将自己逐出。

根据专门新闻媒体SC Procedure，此举在联合国史上仅出现过一遭－1974年有几个国家呼吁安理会将南非排除在联合国大会之外。这项决议案有10国赞成，但是法国、英国和美国都投下否决票。

一名官员表示，长期谴责全球治理「功能失调」的联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres），一直在幕后努力、但迄今成效甚微。他向俄罗斯提议担任调人，但俄罗斯拒绝古特瑞斯前往莫斯科的任何想法。

© 2022 AFP